Ilir Meta prej muajsh është duke përdorur Presidencën, për politikë.

Këtë të premte, ai mbajti një konferencë për shtyp, ku është shfaqur jo si president i vendit, por si kryetar i opozitës, duke sulmuar kryeministrin Edi Rama.

Por si të mos mjaftonte kjo, në mënyrë skandaloze, Ilir Meta ka thyer çdo ligj të vendit, për një president.

Ai ka mbajtur një takim politik pasditen e kësaj të premte, duke u përfshirë zyrtarisht në fushatën elektorale, e cila tashmë ka filluar prej ditësh, edhe pse zgjedhjet mbahen pas disa muajsh.

Përfshirja e Ilir Metës në fushatë, do të mjaftonte për shkarkimin e menjëhershëm të tij, por me sa duket socialistëve iu intereson kjo gjë, pasi e kanë kuptuar se me Metën e Berishën përballë, do të polarizohej ndjeshëm situata dhe nuk do të kishin rrjedhje votash.