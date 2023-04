I ftuar ditën e sotme në ‘Se Luan Topin’ ka qenë ish-banori i BBV , Lorenc Hasrama.

Ai ka folur mbi eksperiencën që ka patur brenda shtëpisë më të njohur në Shqipipëri, ndërkohë që ka zbuluar e thënë disa të vërteta.

Lorenci ka folur edhe njëherë për raportin që ka patur me Kejsin.

“Unë me Kejsin kam një marrëdhënie shumë të mirë, tani jemi dhe shok e mbi të gjitha jemi koleg, Në BBV unë shpreha disa situata, unë mendoj që mes meje dhe saj s’ka asgjë përveç shoqërisë.

Nuk kam komunikuar me Kejsin, patjetër që do e marr për ta përshëndetur por të qetësohet njëherë, se sa ka dal. Vajza më e bukur aty është Jori me Kejsin.”- tha Lorenci./m.j