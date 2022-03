Bashkimi Europian si njësi më vete, Finlanda dhe Suedia do të jenë pjesë e diskutimeve brenda NATO-s për përballjen me Putin.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg tha se situata mund të rrezikojë edhe vende të tjera.

“Ne nuk jemi pjesë e kësaj konflikti. Nëse do të ishim do të ishte një situatë shumë e rrezikshme. Rusia kërkon të krijojë një zonë të re influence. Dhe kjo do të rrezikonte edhe Gjeorgjinë apo Bosnje-Hercegovinën. I bëjmë thirrje Rusisë që të pranojë bisedimet. Sot ishin me ne edhe BE, edhe Suedia edhe Finlandë. Të dyja vendet do të marrin pjesë në çdo konsultim që ne po bëjmë për këtë situatë”, tha ai.