Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të masave për patrullimin në vijën bregdetare, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive që cenojnë sigurinë e pushuesve në plazhe, bazuar në inteligjencën policore se dy shtetas ushtronin aktivitetin e dhënies me qira të mjeteve lundruese, për argëtim, pa u pajisur me dokumentacionin dhe duke fshehur të ardhurat, kanë organizuar në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare Durrës dhe me Njësinë Policore Detare, operacionin policor të koduar “Siguria në plazhe”.

Gjatë operacionit janë evidentuar 2 raste të përdorimit të mjeteve lundruese, për argëtim, pa certifikimin e nevojshmëm që duhet nga organet kompetente, për këtë aktivitet.

Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës kanë referuar materialet procedurale në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit L. Xh. dhe B. Z., të dy banues në Durrës.

Gjithashtu, shërbimet e Policisë kanë bllokuar 10 mjetet lundruese, 8 Jet Ski dhe 2 motoskafe, që lëshoheshin me qira nga subjektet që administroheshin nga shtetasit L. Xh. dhe B. Z.

Shërbimet e Policisë do të vijojnë kontrollet në të gjithë vijën bregdetare të qarkut. Gjithashtu, Policia fton qytetarët që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie, në aplikacionin Komisariati Dixhital ose të telefonojnë në numrin pa pagesë 112, duke iu garantuar anonimat, reagim të shpejtë dhe profesional.

/a.r