1818- Lindi Aleksandri II Nikolajeviç Romanov, car rus i vitit 1855. Gjatë mbretërimit të tij, robëria u hoq, gjykatat u reformuan dhe provincave dhe qyteteve iu dha vetëqeverisje të kufizuar. Në shkurt 1881, ai u vra nga një anëtar i organizatës “Vullneti i Popullit”.

1854- Lindi matematikani francez Jules Henri Poincare, autor i teorisë së funksioneve automorfike dhe një nga themeluesit e topologjisë.

1901- Lindi perandori japonez Hirohito, i cili ka qeverisur që nga viti 1921, kur zëvendësoi babain e tij të sëmurë si regjent. Ai u kurorëzua në vitin 1926 dhe ishte në fron deri në vdekjen e tij në 1989.

1907- Lindi regjisori amerikan i filmit me origjinë austriake Fred Cinemann (Zinnemann), fitues i çmimit Oscar për filmat “From Here to Eternity” dhe “Njeriu për të gjitha kohërat”.

1936- Lindi dirigjenti dhe violinisti indian Zubin Mehta, një nga dirigjentët më të mëdhenj të shekullit të 20-të.

1980- Vdiq regjisori anglez i filmit Alfred Hitchcock, regjisori i famshëm i krimit, mjeshtër i montazhit të filmit, suspensit dhe ambientit (“Njeriu që dinte shumë”, “Zogjtë”, “Psiko” “).

2011- Princi britanik William dhe Katherine Middleton janë martuar në Westminster Abbey në Londër. William është djali më i madh i Princit Charles dhe i dyti në radhë për fronin britanik.