1840 -Vdiq interpretuesi virtuozi dhe kompozitori italian i violinës Niccolo, aftësive të të cilit iu mveshën fuqi magjike nga bashkëkohësit. Ai u bë i famshëm si kompozitor me gjashtë koncerte për violinë.

1923- Lindi Heinz Kissinger, diplomat amerikan me origjinë gjermane, i njohur si Henry, një nga figurat kryesore të diplomacisë amerikane të pasluftës. Ai ishte këshilltar për sigurinë kombëtare (1969-73), sekretar shteti (1973-77), fitues i çmimit Nobel për Paqen në vitin 1973. Ai vlerësohet për ngrohjen e marrëdhënieve të SHBA me BRSS dhe Kinën dhe suksesin e bisedimeve të paqes me Vietnamin .

1964- Vdiq burrështetasi indian Jawaharlal Jawaharlal, kryeministri i parë i Indisë së pavarur dhe një nga themeluesit e Lëvizjes së të Paangazhuarve.

1997- NATO dhe Rusia nënshkruajnë “Aktin Themelues mbi Bashkëpunimin Reciprok”, i cili themelon një Këshill të Përhershëm të përbashkët NATO-Rusi për Konsultimet mbi Sigurinë Evropiane.

1999- Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) në Hagë padit Presidentin e Republikës Federale të Jugosllavisë, Slobodan Millosheviç dhe katër zyrtarë të tjerë të lartë jugosllavë dhe serbë për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera në Kosovë.

2013- Filmi francez "Blue is the Warmest Color: Adele's Life", me regji të Abdelatif Keshish, fitoi Palmën e Artë në Festivalin e 66-të të Filmit në Kanë. Filmi flet për dashurinë pasionante të dy femrave me skena të veçanta seksi.