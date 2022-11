Pastori Paulin Vilajeti thotë se shumica e njerëzve që radikalizohen nuk kanë një alternativë me të cilën të ballafaqohen.

Ai tregoi në emisionin Now në Euronews Albania se si në rrethinat e Tiranës ka djem e burra analfabetë të cilët në mungesë të shkollimit dhe alternativës, të vetmen gjë me të cilën ballafaqohen është radikalizmi.

Sipas tij, mënyra e vetme për t’u përballur me radikalizmin është edukimi.

“Shumica e këtyre njerëzve duket sikur nuk kanë një gjë për t’u ballafaquar. Ata radikalizohen që në fëmijëri. Mund të kesh sot në rrethinat e Tiranës njerëz 38 vjeç dhe janë analfabetë. Kanë ardhur 6 vjeç në ’90, kanë shkuar në zona pa shkollë dhe e vetmja me të cilën hasen është radikalizimi, që mund të jetë edhe i krishterë. Nuk mund të merremi vetëm me njërën fe, pasi në këtë mënyrë ne bëjmë gjënë më të keqe. Edukimi i këtyre njerëzve, jo t’u thuash e ke gabim, por duhet ta ballafaqosh me diçka tjetër që është ndryshe, që të shohë diçka ndryshe nga ajo që ka marrë në mënyrë radikale”, tha pastori.

