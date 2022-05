Policia italiane, në bashkëpunim me Eurojust ka goditur një bandë e cila merrej me trafik ndërkombëtar droge, të shtirë në disa shtete, ku janë të përfshirë edhe elementë të krimit të organizuar shqiptar.

Mega-operacioni me dhjetra urdhër-arreste të lëshuara që janë duke u ekzekutuar edhe në shtete si Holanda, Spanja dhe Lituania është ekzekutuar në orët e para të mëngjesit të 12 majit.

Sipas mediave italiane, kjo organizatë kriminale kishte lidhje të forta bashkëpunimi me trafikantë nga Amerika e Jugut dhe eksponentë kriminal të nivelit të lartë në disa vende, përfshirë Shqipërinë.

Madje, nga hetimet ka rezultuar e provuar se ata i pastronin paratë e kokainës përmes blerjes së veprave të artit.

Ekziston edhe një galeri në Amsterdam, në Holandë, mes pasurive të sekuestruara nga policia në përfundim të një hetimi ndaj këtij rrjeti ndërkombëtar trafikantësh droge.

Hetimet nisën në shtator të vitit 2019, me identifikimin e një qelize lokale trafikantësh milanez, konkretisht dy sipërmarrës të sektorit të hotelerisë, nga e cila ra në gjurmët e hetuesve edhe një agjent i rëndësishëm ndërkombëtar droge me lidhje të drejtpërdrejta me krimin e organizuar të Kampanisë, Pulias dhe shqiptar.

Mediat italianë shkruajnë se deri më tani janë ekzekutuar urdhërarreste ndaj 31 personave të dyshuar rëndë si të lidhur në mënyra të ndryshme me organizatën kriminale që trafikonte sasi të mëdha të drogës.