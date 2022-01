Big Brother Vip do të vijë mbrëmjen e sotme me një numër të madh surprizash. Vip Magazine ka mësuar se formatit do t’i shtohen jo tre por pesë konkurrentë të rinj, që do të bëhen pjesë e garës për të fituar çmimin e madh.

Fillimisht Vëllai i Madh do të pyesë një e nga një banorët nëse janë dakord me shtyrjen e lojës deri pas datës 18 Shkurt.

Pasi ata të përgjigjen njëri pas tjetrit, në pragun e shtëpisë do të fillojnë të shfaqen një e nga një banorët e rinj.

Tre të parët që do të futen janë moderatorja kosovare, Egzona Rafuna, Genajd Shypheja tenist, si dhe këngëtarja, Xheisara Frisku, shkruan Vip Magazine.

/b.h