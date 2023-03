Olta dhe Qetsori patën një bisedë veçmas në lavanderi, ku folën për lojën e disa prej banorëve.

Olta u shpreh se Luizi po e ngacmon Kristin, pasi do ta marrë atë në finale, duke qenë se fitoren e ka të sigurtë përballë tij. Ajo tha se Kristi dhe Luizi e kanë shumë gabim që merren me të tani, pasi ajo ka tre muaj në shtëpi dhe lojën nuk do e lëshojë për 40 ditë.

Të njëjtën gjë që i tha Deas, Olta ia tha edhe Qetsorit. Sipas saj, banorët janë në Kavalishencë, të gjithë me pushime dhe se ata kanë frikë të merren me Luizin.

Prishja e miqësisë me Kristin, e ka shtyrë Oltën të përdorë fjalë ofenduese kundrejt Kristit. Teksa bisedonte me Qetsorin, ajo tha se Kristi është zhëgnjim i madh për këtë format, shumë i ndryrë dhe djalë i keq.

