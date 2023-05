Kryeministri Rama ka reaguar pas lajmit se është ndarë nga jeta këngëtarja e madhe botërore Tina Turner. Rama ka shkruar një varg nga teksti i një prej këngëve të saj më të mëdha.

Rama ka shkruar “You’re simply the best Better than all the rest…” (Ti je thjesht më e mirë, më e mira se gjithë të tjerat).

Kryeministri Rama shkruan se “Sonte toka është më e varfër dhe qielli më i shndritshëm”./m.j