Në pyllin me pisha në Darëzezë dhe në Peshtan nuk ka me asnjë vatër aktive, ndërkohë që edhe në Margëlliç ku forcat zjarrfikëse të Fierit, Patosit, Rroskovecit, Lushnja, kompanisë Alpetrol, Vlora dhe Berati, të ndihmuara edhe nga grupe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë dhe forca të ushtrisë, kanë luftuar përgjatë gjithë natës me zjarrin në disa drejtime, për të mbrojtur veçanërisht zonat e banuara dhe puset e naftës.