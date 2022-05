Presidenti i vendit Ilir Meta zbuloi detaje të reja nga arsyet që sipas tij e detyruan të ndërmerrte aktin e shtyrjes së zgjedhjeve lokale në vitin 2019.

Sipas kreut të shtetit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale ishte planifikuar një goditje e madhe destabilizuese në Shqipëri, duke e përkufizuar atë që do të ndodhte “si një ditë të zezë për vendin”.

Meta thesoi se ishte i detyruar në emër të paqes sociale dhe procesit të integrimit që të shtynte datën e zgjedhjeve lokale.

“Do bëhej një goditje e madhe, kjo ishte e padiskutueshme. I bëra një telefonatë zotit Ruçi si kryetar i parlamentit, që përpara se të bëja këtë akt për shtyrjen e zgjedhjeve ta njoftoja paraprakisht.

Me zotin Rama kisha fol më përpara dhe i kam thënë se unë jam i angazhuar për zgjedhje bashkiake shumëparkiake, jo për zgjedhje të parakohshme siç kërkonte zoti Basha.

Ajo ishte planifikuar si një ditë e zezë për shqiptarët. Unë doja të isha instituicional dhe besoja te pjekuria e zotit Ruçi. Besoj gjithashtu se zoti Rama ka qenë në dijeni të asaj që do të ndodhte dhe i interesonte. Pasi nëse do të ndodhte goditja, do akuzohej opozita për këtë çështje. Unë e gjykova që kjo ishte zgjidhja më e mirë në këto rrethana.

Unë mora një përgjegjësi në emër të paqes sociale në emër të shpëtimit të integrimit, kam këmbëngulur në mënyrë të përsëritur për një dialog. Ja ku i keni shkresat që i kam dërguar Ramës për dialog, nuk ishte i interesuar. Por me sa duket as Basha nuk ka qenë, pasi nuk u regjistrua në zgjedhjet bashkiake të shtyra. Ky është një film shumë i qartë, që nga çadra, që nga moshyrja në zgjedhjet vendore dhe për të vijuar më pas në ditët ku jemi”, tha Meta.