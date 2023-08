Superliga nuk do të nisë në datën 19 gusht siç ishte planifikuar, por me datë 26 gusht. Një vendim i tillë ka ardhur për shkak të kërkesës së shumicës së klubeve, për ta spostuar nisjen e kampionatit me 1 javë.

Për pasojë, një kërkesë e tillë ka gjetur miratimin e Federatës Shqiptare të Futbollit.

Për këtë ndryshim të kalendarit janë njoftuar të gjitha klubet pjesëmarrëse të Superligës.

“Departamenti i Garave në Federatën Shqiptare të Futbollit bën me dije se nisja e sezonit të Kampionatit Kombëtar “Abissnet Superiore” për sezonin 2023-2024 është shtyrë me një javë. Sezoni i ri futbollistik ishte planifikuar të niste më datë 19 gusht ndërkohë që pas kërkesës së mazhorancës së klubeve për spostimin e nisjes së aktivitetit me një javë, e cila është marrë në shqyrtim nga Komiteti Ekzekutiv i FSHF-së, është spotuar për më datë 26 gusht 2023 kur do të zhvillohet dhe java e parë. Lidhur me këtë ndryshim të kalendarit janë njoftuar edhe klubet pjesëmarrëse në Abissnet Superiore”, thuhet në njoftim.

/a.r