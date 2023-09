Për të gjithë nxënësit që nuk janë regjistruar në shkollë deri ditën e djeshme, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar njofton se kanë ende kohë. Kjo sepse është marrë vendimi që ky proces të shtyhet deri me datë 4 shtator për klasën e parë, gjimnaz ose shkollë të mesme. E ndërsa për shkollën e mesme profesionale dhe gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç do të vijojnë të mbeten të hapura deri më datë 30 shtator.

“Procesi i regjistrimit të nxënësve për vitin shkollor 2023-2024 për klasën e parë, gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar do të shtyhet deri më datë 04.09.2023 ora 23:59.

Regjistrimi i nxënësve për vitin shkollor 2023-2024, për shkollën e mesme profesionale dhe gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç do të vijojnë të mbeten të hapura deri më datë 30.09.2023 ora 23:59”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Mësimi në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në vend, qofshin këto publike, apo private, do të nisë zyrtarisht në datën 11 shtator.

/a.r