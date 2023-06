Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj deklaroi dje pas mbledhjes së qeverisë se edhe pse rritja e pagave për administratën u shty për 1 muaj, punonjësit dhe zyrtarët e saj do marrin në qershor shtesën për muajt prill dhe maj.

“Duke qënë se kjo reformë nuk është e lehtë, ne deshëm pak më shumë kohë për të nxjerrë një udhëzim të qartë për mënyrën e përllogaritjes.

Dua të them se nuk ka asnjë ndryshim në koefiçentin e miratuar më herët nga qeveria dhe nuk ka asnjë ndryshim në afatet e miratuara.

Në pagën e radhës, administrata do të marrë shtesat e miratuara për muajin prill dhe maj dhe më pas me buxhetin e vitit 2024 do të marrë dhe shtesën e dytë”, deklaroi fillimisht ministrja.

Ajo zbuloi dhe vendimin tjetër për heqjen e TVSH për bizneset e eksportit deri në mars 2024. “Bizneset eksportuese nuk do të parapaguajnë tatimin mbi fitimin deri në mars të vitit 2024, kohë kur mbyllen bilancet e vitit paraardhës.

Kjo është një masë e miratuar sot nga qeveria dhe i vjen në ndihmë biznesve për të patur më shumë likuiditet në aktivitetin e tyre.

Paralelisht ne do të ndryshojmë dhe një udhëzimin, për të reduktuar më tej rimbursimin e TVSH nga 30 ditë në një kohë edhe më të shkurtër”, sqaroi Ibrahimaj.

