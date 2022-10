Juristi, Kreshnik Spahiu deklaroi se Sali Berisha do të krijojë një parti të re për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale, e cila do të quhet Shtëpia e Lirisë.

Në një intervistë për Euronews Albania, Spahiu u shpreh se Gjykata e Apelit do t’ia kalojë Partinë Demorkatike, Enkelejd Alibeajt.

Sipas tij, opozita do jetë e ndarë në zgjedhjet lokale që do zhvillohen pas disa muajsh.

“Për amerikanët dhe Britaninë e Madhe, nuk ka Parti Demokratike nëse ajo do të kryesohet nga Sali Berisha. Amerikanët do të shpallin ‘non grata’ të gjithë partinë, nëse ajo forcë politike do të shkojë me Sali Berishën.

Për këto arsye, unë parashikoj që në zgjedhjet e ardhshme lokale, edhe për shkak të vendimit gjyqësor që do shprehet nga Gjykata e Apelit, do të kemi një Parti Demokratike që nuk do jetë me logon e Sali Berishës, por me logon e Enkelejd Alibeajt.

Unë parashikoj që do ketë një Parti Demokratike me logon e Enkelejd Alibaejt dhe një listë të veçantë ndaj një partie të re, që do jetë Shtëpia e Lirisë, e kryesuar nga zoti Berisha së bashku me Partinë e Lirisë së zotit Meta, i cili edhe emrin ia përafroi partisë së re që do të kryesohet nga Sali Berisha.

Këtë nuk e them si mendim personal, këtë e them si pasojë e mbledhjes së një sërë informacionesh dhe një analize shumë të gjatë, ku mendoj që në zgjedhjet e ardhshme nuk do kemi një opozitë të bashkuar, por një opozitë të ndarë", theksoi Spahiu.