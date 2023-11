Sonte në emisionin Repolitix në Report Tv po prezantohen të dhënat e sondazhit politik për muajin nëntor në bashkëpunim me sondazhistin e mirënjohur Eduard Zaloshnja për temat më të rëndësishme të aktualitetit politik. Qytetarët janë pyetur për temat më të nxehta të muajit, që nga marrëveshja Shqipëri-Itali për emigrantët, hetimi i SPAK për ish-kryeministrin Berisha apo dhe kaosin e shkaktuar nga opozita në Parlament? Cili është vlerësimi sot për qeverinë dhe për opozitën? Kush është politikani më i pëlqyer në vend ? Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot cila parti do të fitonte?

Shqiptarët nuk e mbështesin Sali Berishën në sulmet e tij ndaj drejtësisë. 74.5% e qytetarëve të anketuar në sondazhin e publikuar në emisionin “Repolitix” mendojnë se Sali Berisha duhet të ishte paraqitur në SPAK për t’u përballur me drejtësinë për dosjen e ish kompleksit Partizani edhe pa një autorizim paraprak nga Kuvendi. Sipas sondazhit, të kryer nga Report Tv në bashkëpunim me sondazhistin, Eduard Zaloshnja, vetëm 17.4% e qytetarëve përgjigjen “jo”.

/a.d