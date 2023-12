Shtetet e Bashkuara vendosën të premten veton ndaj një rezolute të Kombeve të Bashkuara, të mbështetur nga shumica dërrmuese e anëtarëve të Këshillit të Sigurimit dhe shumë vende të tjera, që kërk një armëpushim të menjëhershëm humanitar në Gazë.

Votimi në këshillin prej 15 anëtarësh, rezultoi në 13 pro dhe 1 kundër, ndërsa Mbretëria e Bashkuar abstenoi.

Zëvendësambasadori amerikan Robert Wood kritikoi këshillin pas votimit, për atë që e cilësoi dështim të tij, për të dënuar sulmet e Hamasit në Izrael dhe për të njohur të drejtën e Izraelit për t’u mbrojtur. Ai deklaroi se ndalimi i veprimeve ushtarake do t’i mundësonte Hamasin që të vazhdojë të sundojë e “të mbjellë farën për luftën e ardhshme”, sikurse tha ai.

Shefi i Kombeve të Bashkuara dhe shumë anëtarë të Këshillit të Sigurimit, bënë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm humanitar në Gazë, por Shtetet e Bashkuara përsëritën kundërshtimin e tyre pavarësisht një apeli të drejtpërdrejtë të diplomatëve arabë.

Ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite dhe vendeve të tjera kryesore arabe si dhe Turqisë, ishin në Uashington të premten në një mision të rrallë të përbashkët, për t’i bërë presion administratës Biden, që të heqë dorë nga kundërshtimi i saj ndaj një armëpushimi. Të premten pasdite ata pritet të takohen dhe me Sekretarin e Shtetit Antony Blinken.

Gjatë fushatës ushtarake më shumë se dy-mujore të Izraelit janë vrarë më shumë se 17,400 njerëz në Gazë, 70% prej tyre gra dhe fëmijë si dhe janë plagosur më shumë se 46,000 vetë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të territorit palestinez, e cila thotë se shumë të tjerë janë bllokuar nën rrënoja. Ministria e drejtuar nga Hamasi, nuk bën dallim mes numrit të civilëve të vdekur dhe militantëve të Hamasit.

Rezoluta u paraqit në këshill nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që kërkuan një armëpushim të menjëhershëm humanitar. Por deklarata më herët e zëvendësambasadorit amerikan në këtë këshill, Robert Wood, sinjalizoi qëndrimin kundër të Shteteve të Bashkuara.

Zoti Wood kritikoi këshillin për mosdënimin e sulmit të befasishëm të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor, gjatë të cilit militantët vranë rreth 1200 persona, kryesisht civilë, si dhe morën më shumë se 240 persona peng.

Ai tha se një armëpushim do ta linte Hamasin në krye të Gazës dhe mbi 100 persona që mbahen ende peng, në duar e grupit militant.

Asnjë qeveri nuk do të lejonte një kërcënim të tillë, pas sulmit më të rëndë ndaj një populli ndër dekada, tha zoti Wood, duke theksuar se ndalimi i veprimeve ushtarake vetëm sa do të “mbillte farën për luftën e ardhshme, sepse Hamasi nuk ka dëshirë të shohë një paqe të qëndrueshme apo një zgjidhje me dy shtete”.

“Për këtë arsye, ndërsa Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht një paqe të qëndrueshme, në të cilën izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë në paqe dhe siguri, ne nuk mbështesim thirrjet për një armëpushim të menjëhershëm”, tha zoti Wood./VOA