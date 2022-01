Shqipëria nën pushtetin e të ftohtit: Ja si paraqitet situata në vend gjatë 24 orëve të fundit!

Moti i ftohtë ka përfshirë të gjithë vendin tone, ndërsa nga e diela temperaturat do të ulen deri me -5 gradë C në kryeqytet ndërsa e marta do të jetë dita më e ftohtë. Situata në 24 orët e fundit në Kukës është paraqitur pa reshje dëbore. Rrugët nacionale dhe akset në njësitë administrative gjatë 24 orëve të fundit janë hapur disa rrugë në disa fshatra si Topojan, Orgjosë apo Zapot. Shkollat në Kukës ngrohen me lëndë drusore, por është e pamundur që më temperatura minus klasat të ngrohen. Nuk ka pasur mungesë të energjisë në qytetin e Kukësit, përveç njësive administrative Shishtavec, Topojan dhe Bytyq.