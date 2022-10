“Përbindëshat dhe manifestimet do të shfaqeshin, të udhëhequra nga perëndesha Morríghan, për të krijuar një botë gati për dimër, duke përfshirë zogj me frymë të keqe që do të hiqnin gjethet nga pemët. Vendasit do të qëndronin brenda nga frika se mos tërhiqeshin zvarrë në botën tjetër, kur fantazmat kishin mbaruar së shkatërruari tokën. Nëse duhej të dilje jashtë, vishje një kostum dhe maskë për t’u dukur e frikshme. Në këtë mënyrë do të mbetesh vetëm dhe nuk do të tërhiqesh zvarrë në botën tjetër”, tha Dr Curley, i cili ka një master në studimet mesjetare dhe një doktoraturë në arkeologji.