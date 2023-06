“Folësi i nderit në Samitin e 40 vjetorit të Unionit Ndërkombëtar Demokrat, aleanca botërore e partive të qendrës së djathtë, ishte sonte ish-Sekretari amerikan i Shtetit dhe ish-drejtori i Agjensisë Qendrore të Inteligjencës Mike Pompeo. Kënaqësi të bisedoja me të dhe të ndaja mirënjohjen e madhe që çdo shqiptar ka për mbështetjen e paçmim që SHBA i ka dhënë dhe i jep kombit shqiptar. Me SHBA në krah, ne mund dhe do t’ja dalim të ndryshojmë Shqipërinë dhe të mbrojmë interesat e shqiptarëve kudo ku ata jetojnë”- shkruan Basha.