Në Nion të Zvicrës hidhet shorti i raundit me eliminim direkt të Europa League. Skuadrat pjesëmarrëse në këtë kompeticion njihen me rivalët direkt.

Vendet e para të fazës së grupeve kalojnë menjëher në raudnin tjetër, ndërsa në këtë raund do të përballen 8 skuadrat e vendeve të dyta të Europa League dhe 8 skuadrat që vijnë nga Champions League.

Tetë skuadrat që janë kualifikuar direkt në fazën tjetër janë Arsenal, Fenerbahce, Betis, Royale Union SG, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg dhe Ferencvaros.

Super sfida e këtij raundi do jetë Barcelona-Manchester United, me Ronaldon që do të përballet me një nga ekipet rivale të përhershme.

Nga shorti janë formuar çiftet:

Barcelona – Manchester United Juventus – Nantes Sporting – Midtjylland Shakhtar Donetsk – Rennes Ajax – Union Berlin Bayer Leverkusen – Monaco Sevilla – PSV Salzburg – Roma

Play-off-et për fazën eliminatore: 16 dhe 23 shkurt

Raundi i 16: 9 dhe 16 mars 2023

Çerekfinalet: 13 dhe 20 prill 2023

Gjysmëfinalet: 11 dhe 18 maj 2023

Finalja: 2023 maj Puskas Arena e Budapestit (Hungari)

/s.f