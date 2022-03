Vetëm miratimi i presidentit Vladimir Putin nuk mjafton për të “shtypur butonin” e armëve bërthamore. Duhen tre çelësa, tre kode. Njëri është në posedim të Putinit, i dyti në duart e Shefit të Shtabit të Përbashkët Valery Gerasimov dhe i treti është në duart e Ministrit të Mbrojtjes, Sergej Shoigu. Nëse një nga tre kodet nuk shtypet, procesi i aktivizimit anulohet. Por dy gjeneralët janë zhdukur nga radarët me kodet bërthamore, prej më shumë se dy javësh. Paraqitjet e pakta publike të Sergei Shoigu dhe Valery Gerasimov e bëjnë njeriun të frikësohet nga më e keqja. Edhe pse ministri rus i mbrojtjes, u shfaq në një video pas 13 ditësh mungesë, pamjet e tij ngjallën disa dyshime. Në monitorin që e shfaq në lidhje me një konferencë me Vladimir Putinin , u panë “imazhe të çuditshme”: fillimisht lëvizje të ndryshme para kamerës, pastaj papritur Shoigu u shfaq i ulur në kolltuk. Përveç ministrit, është një tjetër personalitet shumë i rëndësishëm i Kremlinit që po shkakton shqetësim. Gerasimov, shefi i përgjithshëm i shtabit të Forcave të Armatosura që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës filloi të shkëputej nga linja e “carit”. Deri tani nuk ka asnjë lajm për të. Në fakt, Gerasimov ka munguar që nga 11 marsi, pasi agjencia ruse Tass foli për disa nga bisedimet e tij me homologun e tij turk Yashar Guler. Edhe amerikanët u shqetësuan, aq sa Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin , u përpoq të vihej në kontakt me të dy ditët e fundit, por nuk ja doli. Një frikë që rritet, duke pasur parasysh dhe konsideruar se të dy së ??bashku me presidentin janë të vetmit që kanë në dorë kodet për të aktivizuar një sulm bërthamor. Një përshkallëzim i mundshëm i konfliktit është në horizont. Disa zyrtarë amerikanë kanë përsëritur se tendenca e Putinit do të ishte të përshkallëzojë sulmet në vend që të tërhiqet kur të ndihet i bllokuar. Dhe kjo, me rezistencën e Ukrainës në rritje, mund të jetë rasti.

Vendndodhja e ministrit rus në pikëpyetje, Kremlini mohon çdo spekulim

Duke u përpjekur të justifikojë mungesën, të paktën atë të Shoigut, zëdhënësi Dmitrij Peskov u shpreh se ministri rus nuk ka kohë për mediat. “Ministri i Mbrojtjes ka shumë shqetësime, operacioni special ushtarak është duke u zhvilluar, ai nuk ka kohë për mediat”, u shpreh Dmitry Peskov, teksa komentoi shqetësimet e ditëve të fundit për Sergei Shoigu, i cili prej gati dy javësh nuk shfaqet më në publik. Për të qetësuar opinionin publik, Kremlini publikoi gjithashtu një video të Shoigu. Imazhet, megjithatë, nuk dukeshin aspak autentike. Dhe pikërisht për këtë po shtohen dyshimet për tensione me Putinin. Duke analizuar videon, në fakt, disa vëzhgues perëndimorë vunë re se si imazhet e ministrit duken të panatyrshme, jo shumë të pastra dhe të ndryshme nga ato të pjesëmarrësve të tjerë në takim. Dyshimi, pra, është se Shoigu nuk ka qenë realisht i lidhur me presidentin rus dhe se ato janë të regjistruara si imazhe.

Hipotezat

Mediat e huaja kanë bërë edhe disa hipoteza,mbi bazën e këtyre konsideratave, mbi “zhdukjen” e gjeneralit. Gerasimov, së bashku me figura të tjera të shquara të diplomacisë, Shërbimet e Sigurimit dhe mjedisi ushtarak, nuk ranë dakord për ndërhyrjen e armatosur në Ukrainë, duke preferuar një taktikë afatgjatë “të butë” për të kërkuar ndryshimin e regjimit në Kiev, por Kremlini mendoi se nuk kishte më kohë për të ngritur një operacion të ngjashëm me atë të kryer në 2014, duke pasur parasysh kushtet e brendshme të ndryshuara në Ukrainë, ku goditja antidemokratike e një funksioni anti-rus nuk do të kishte lejuar zbatimin e një lufte informative propaganduese dhe dezinformative për të destabilizuar vendin nga brenda dhe për shkak të rritjes së furnizimeve me armë nga perëndimi, të cilat mund të ishin përdorur në të ardhmen e afërt për një operacion ushtarak në Kiev që synonte rikuperimin e Donbasit dhe ndoshta edhe Krimesë (nëse edhe pse duket një qëllimi i paarritshëm duke pasur parasysh hendekun në mjete dhe implikime politike). Ky lexim do të shpjegonte pse gjenerali Gerasimov, së bashku me Shoigu, u mbajtën në thelb jashtë kompleksit mediatik në lidhje me konfliktin në Ukrainë.

