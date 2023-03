Gjykata penale la në burg 10 personat e arrestuar ditën e djeshme, pasi shpërndanin drogë të forta në ambiente të ndryshme të Tiranës. Në total gjatë operacionit “Harta” u arrestuan 20 persona dhe 4 të tjerë u shpallën në kërkim.Nga ky operacion u sekuestruan 2 kilogramë e 120 gramë kokainë, 300 doza kanabis, 130 doza heroinë, shuma parash rreth 5 milionë lekë të vjetra, 1700 euro, 11 automjete dhe 29 aparate celulare.

Të arrestuarit për të cilët u mor masa sot: Jurgen Hasmataj, Altin Lani, Armaldo Xheladini, Dorjano Çela, Fabian Qoku, Muharem Tarushi, Denis Idrizi, Erion Xhaxho, Polikron Shabani, Redi Lolaj.

Ndërkohë 10 të arrestuarit e tjerë do të njihen me masën e tyre të sigurisë, ditën e nesërme.

Në dosjen e siguruar nga Report Tv për trafikun e drogës në Tiranë ka disa përgjime. Në një momentin është një person me emrin e koduar ” Oni” i cili është i infiltruar i policisë, i cili lejohej të blinte nga një prej të akuzuarve Mahrem Tarushi lende narkotike te llojit kokainë”. Në dosje jepet përgjimi i komunikimit mes tyre.

Oni: 0 Remo

Mahrem Tanushi: Në këmbë erdhe amon mqafsh mu

Oni: Po ça ke bo? A dalim anei? Ca bohet si ke qenè?

Mahrem Tanushi: Hic me mirè ja ne shpi ça do bejme … (nuk kuptohet) me vdekshin robt mè

Oni: Posa do ma japesh?

Mahrem Tanushi: 55 pra, aq e jep Nori qafsha të gjithë, me vdekshin robt

Oni: Eme vari lesht, ça ke bo ti?

Mahrem Tanushi: B-Ca të bejkmë

Oni: Po s’ke numër ti lale?

Mahrem Tanushi: Po mshkruaj ne facebook mo burr.

Oni: Në facebook nuk te shkruj une se e ka nusja.

Mahrem Tanushi: Po s’ka gjë pra, ik se flasim e takona.

/s.f