Kete sezon Kategoria Superiore nuk ka ngjallur asnje interes nga ana e tifozeve per te ndjekur sfidat e ketij edicioni.

Kjo per shkak te nivelit shume te dobet ne fushen e lojes por edhe sekmes se re te vendosur nga ana e Federates Shqiptare te Futbollit, qe i zhvlereson ne fund te gjitha ndeshjet, pasi fituesi do percaktohet ne kater sfidat qe do luhen mes kater vendeve te para.Nje faktor tjeter qe ka zbrazur stadiumet jane edhe oraret dhe ndeshjet e vendosura nga FSHF, duke e bere kampionatin qeshrak.

Thuajse te gjitha ndeshjet deri me tani jane zhvilluar ne dite jave dhe orare kur pjesa derrmuese e tifozeve jane neper pune.

Kjo ka ngjallur irritimin e tyre duke vendosur te bojktojne ndeshjet e skuadrave te tyre te zemres.

Keto orare dhe ditet e vendosura vijne per shkak se edhe televizioni qe ka te drejten ekskluzive te Superiores eshte nje kanal qe ende nuk po mbulon siç duhet te gjitha ndeshjet.

Kjo ka bere qe ky edicion te thyeje nje rekord negativ sa i perket shikueshmerishe ne televizion dhe stadium. Mjafton te shihje ndeshjet e dites se sotme!

