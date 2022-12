Nga Rexhep Qosja

1.

Slogani i parë: SHQIPËRIA NË RREZIK!

Slogani i dytë: KOMITETI I SHPËTIMIT KOMBËTAR!

Mes dy sloganeve: Ai, komandanti, që do ta drejtojë Komitetin e shpëtimit kombëtar në betejën për ta shpëtuar Shqipërinë!

Por, duhet bindur popullin, duhet bindur votuesit, duhet mbushur mendjen e shqiptarëve që të pajtohen me këto slogane luftarake për shpëtimin e Shqipërisë prej atij rreziku në të cilin e paska sjellë Qeveria e sotme shqiptare e ka sjellë Qeveria e djeshme shqiptare dje e do ta sjellë qeveria e ardhshme shqiptare nesër!!!

Cila është ajo gjuhë që do ta bindë popullin?

Çfarë përmbajtje ka?

Çfarë ndjenjash e çfarë mendimesh e stolisin atë gjuhë?

Çfarë ndjenjash e çfarë mendimesh u sjellin dëgjuesve të tyre bindjen që t’i dëgjojnë?

Shikojini shpëtimtarët, dëgjojini shpëtimtarët, prijësit e dy partive opozitare, lexojini fjalitë e tyre të shkruara në gazeta e të shqiptuara në televizione e në radio duke menduar se çka i sjellin Shqipërisë e çka Kosovës!

2.

Qeveria është kthyer në promovuese të krimit!

Kemi një kërcënim serioz për të ardhmen e Kombit!

Kryeministri ka kthyer monizmin në të gjitha format e persekutimit!

Sulmi kibernetik u krye nga serbët e rusët për të zhdukur gjurmët e krimeve të Kryeministrit!

Ai, kryeministri, nuk ka atdhe!

Kryeministri është shkelmues i interesave kombëtare!

Padroni i Kryeministrit tonë është kryetari serb Vuçiqi!

Na thuaj për çka je ti? Je skllav i Vuçiqit!

Je avokat i Vuçiqit!

Ai, kryeministri, nuk ka atdhe, i është përkushtuar vjedhjes!

Më i cituari në fjalimet e tij, të Kryeministrit shqiptar, është Vuçiqi!

Kryeministri e ka faktuar skllavërinë!

Me Greqinë Kryeministri e shiti Detin!

Për Kryeministrin s’ekzistojnë gjykata!

Trajektorja e kryeministrit nga batakçiu te vandali!

Kryeministri shkatërroi dhe shqeu Tiranën!

Kryeministri shkatërroi Tiranën në mënyrën më monstruoze!

Kjo qeveri di vetëm të vjedhë!

Kjo qeveri është një bandë kriminale!

Partia jonë do të bëjë gjithçka për ta rrëzuar këtë Qeveri! Siç bëri dje kur e rrëzoi atë qeveri!

Prioritet i saj krimi jo arsimi!

Mision i saj, shpopullimi i vendit!

Jemi në një betejë për ekzistencën e kombit tonë!

Kryeministri e ktheu administratën në sërë hajdutësh!

Taksat e qytetarëve po mbushin xhepat e Kryeministrit!

Qeveria ka asgjësuar plotësisht prokurorinë e gjykatat!

Gjithçka po bazohet në mashtrim e vjedhje!

Ai, kryeministri, po sillet si pushtues i shqiptarëve!

Militantët e tij po kryejnë krime pa fre!

Kryeministri i varur nga mafia ndërkombëtare!

Qeveria është një organizatë kriminale!

Kriza është faji i Kryeministrit dhe bandës së tij!

Ai, kryeministri, i sulmon kundërshtarët si i tërbuar!

Vrasjet në Shqipëri e porositësit nga Dubai!

Ai, Kryeministri, armik i shqiptarëve!

Shqipëria vendi më i rrezikshëm i Evropës!

Kryeministri është antishqiptar i rrezikshëm për kombin!

Ai është një hajdut, hipokrit, antishqiptar!

Kryeministri është një nga armiqtë kryesorë të Kosovës!

Ai është një shpresëvrasës masiv!

Në Kuvend po flet armiku më i madh i Kosovës!

Ai – thika pas shpine Kosovës!

Ai – një armik i egër i interesit kombëtar!

Hidheni në gjyq dhe kërkoni t’i bëhet testi i drogës!

Ai është hajduti më i rrezikshëm i të gjitha kohëve!

Do ia tregojmë vendin atij, pjellës më bastarde!

E shumë të tjera.

3.

Kjo është gjuhë e përçdomuajshme!

Kjo është gjuhë e përçdojavshme!

Kjo është gjuhë përçdoorëshe!

Kjo është gjuha e papushueshme kundër Kryeministrit e dy partive opozitare në Shqipërinë e sotme. E dy partive të sotme, të nesërme, të pasnesërme shqiptare!

Kjo është gjuha me të cilën prodhuesit e saj u drejtohen bashkëqytetarëve, bashkatdhetarëve, bashkështetarëve!

Kjo është gjuha me të cilën ata u drejtohen edhe ndërkombëtarëve!

Kjo është gjuha me të cilën prodhuesit e saj duan t’i përvetësojnë bashkëvendësit, bashkatdhetarët, bashkëqytetarët, bashkështetarët!

Kjo është gjuha me të cilën prodhuesit e saj duan t’i bëjnë për vete e t’i çojnë kundër Qeverisë e rrjedhimisht edhe kundër shqiptarëve faktorët ndërkombëtarë!

Kjo është gjuhë me të cilën prodhuesit e saj duan t’i bindin me çdo kusht bashkëvendësit dhe ndërkombëtarët që të besojnë në ato që predikojnë!

Kjo është gjuhë e urrejtjes!

Nuk duan të dinë, nuk lodhen aspak, nuk lodhen aspak sepse dëshirojnë shumë, shumë që me këtë gjuhë t’i mësojnë bashkëvendësit, që të urrejnë edhe sot si pardje, si dje e ndoshta edhe si nesër e pasnesër bashkëkombëtarët, bashkatdhetarët, bashkëqytetarët, bashkështetarët e vet të dijshëm, të pashëm, të suksesshëm si kryeministra!

Kjo është gjuhë me të cilën prodhuesit e saj duan t’i bëjnë ndërkombëtarët të mos e mirëtrajtojnë Shqipërinë në asnjë pikëpamje për arsye se e duron një pushtet të tillë, një qeveri të tillë, një kryeministër të tillë!

Qeveria nuk është e pastër siç paraqitet vetë, nuk është e pa gabime e pa teprime, e pa zmadhime, kur më pak e kur më shumë të dukshme, por me gjuhën e sipërthënë të opozitës nuk mund të flitet më në asnjë shtet me kulturë elementare politike.

A mund të dëgjohet edhe kund tjetër një gjuhë e këtillë?

A ka simotër kund tjetër kjo farë gjuhe sot?

Si të ketë e ku të ketë?

Në Evropë jo.

Në Ballkan jo.

Në SHBA jo, kurrë, kurrë!

Dhe as në Australi, Azi e Afrikë!

Kjo është gjuhë tepër e dëmshme dhe e rrezikshme që fyen, përul, bastardon kulturën politike shqiptare! Dhe, virtytet shqiptare në përgjithësi.

Megjithatë, kjo gjuhë e ka një paraardhëse pikërisht në Evropën. E paraardhëse e gjuhës së sotme mbizotëruese politike në Shqipërinë opozitare është gjuha, fashiste e kohës së Luftës së Dytë Botërore në Gjermani dhe në Itali.

Këtë gjuhë filozofët gjermanë e kanë studiuar dhe e kanë quajtur gjuhë e urrejtjes që i ka mësuar gjermanët të bëjnë krime duke urryer kundërshtarët politikë në Gjermani dhe të tjerë jashtë Gjermanisë.

Kjo është gjuhë që e fyen dhe e ndot shoqërinë shqiptare dhe shtetin shqiptar me sasi të mëdha, pamatshëm të mëdha, të urrejtjeve e të ndotësive të gjithfarëllojshme!

Si e dëgjojnë të heshtur, gojëkyçur këtë gjuhë përulëse, fyese, ndotëse, urrejtëse, numri më i madh i intelektualëve shqiptarë?!

Nuk duan të dinë prodhuesit e as dëgjuesit e heshtur të kësaj gjuhe fashiste, përplot gënjeshtra, shpifje, denoncime, poshtërime, ndotje, urrejtje se, si e ka thënë një gjeni evropian, “krim nuk është vetëm vrasja e njeriut, por edhe vrasja e të Vërtetës dhe e të Drejtës”.

4.

Meqenëse të gjitha këto fjali e shumë të tjera përplot urrejtje po dëgjohën në heshtje prej numrit më të madh të intelektualëve nuk mbetet tjetër pos lutjes së besimtarëve:

Shpëtoji Zot Shqipërinë e Kosovën prej gjuhës së urrejtjes që po prodhohet në disa nga partitë opozitare sot më shpesh, më zëshëm, me sasiorisht, më ndotësisht se kurrë më përpara në historinë politike shqiptare!

Shpëtoji Zot Shqipërinë dhe Kosovën prej gjuhës së urrejtjes e cila u përdor edhe në Ditën e madhe historike të samitit mes Prijësve të Bashkimit Evropian dhe Prijësve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë, me të cilën Evropa për herë të parë në historinë e saj nderoi njëzëshëm, gjithevropshëm shqiptarët e Shqipërinë, Shqipërinë gjatë, me shekuj, të keqshikuar e të keqtrajtuar prej saj, prej Evropës! Dhe, në vend se të ishte gjuhë e manifestimit të gëzueshëm të mirëpritjes e nderimit të mysafirëve të mbledhur në një samit të përbashkët me të cilën do të trajtohej përcaktueshëm e sotmja dhe e ardhmja e kësaj Pjese të Ballkanit, u bë gjuhë e protestës me të cilën, deshën s’deshën shqiptuesit e saj, u bë gjuhë urrejtëse e protestës, pra, në të cilën, pikërisht pse ishte gjuhë proteste e jo e manifestimit të gëzimit u cenua tradita e njohur e mikpritjes së lavdishme kombëtare shqiptare.

P.S.

Këtij vështrimi të shkruar në fillim të nëntorit tani iu shtua paragrafi i fundit për Samitin BE – Ballkani Perëndimor dhe për protestën e 6 dhjetorit 2022, si dhe të gjithë, të gjithë dhjetorët e ardhshëm që do të mund të “stolisen” me protesta si ajo e 6 dhjetorit 2022 tashmë e moskujtuar.