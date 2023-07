Në 15 Qershor 2021 transmetuam një problematikë në një shkollë të Durrësit. Në oborrin e shkollës 9-vjeçare “Qemal Mici” në Durrës në datën 4 Qershor 2021 ka patur një përplasje fizike dhe dhunë mes një prindi Fjoralba Rusa, dhe mësueses Valentina Jance.

Pas një zënke të fëmijëve të tyre, janë rrahur edhe gratë në fjalë, që janë prindërit përkatës. Fëmija i zonjës Rusa është me aftësi ndryshe dhe sipas të ëmës, mësuesja Valentina Jance e dhunon verbalisht, duke qenë dhe mësuese në të njëjtën shkollë.

“Stop” takoi drejtorin e shkollës, Eduart Prenga, i cili pohoi, që ka patur dhunë fizike mes mësueses dhe prindit, por që në këtë situatë, mësuesja ka qenë në rolin e prindit.

Drejtori tha, se ky prind është ankuar që mësuesja hyn në klasën, ku ka djalin denoncuesja dhe për këtë i është tërhequr vëmendja.

Vetë mësuesja Valentina Jance mohoi të ketë patur dhunë fizike mes saj dhe prindit duke deklaruar se nuk i është tërhequr asnjëherë vërejtje, se hyn në klasën e vajzës së saj.

Dy vjet pas këtij incidenti, Fjoralba Rusa, tregon, se deri në shkurt 2023 ka qenë në proces gjyqësor dhe në 28 shkurt gjyqtari Petraq Çuri dha vendimin, se mësuesja është e pafajshme dhe nuk ka patur dhunë.

“Çështja zvarritet. Pas dy vjetëve peripeci jepet vendimi me gojë nga gjyqtari Petraq Çuri dhe Sokol Nishani që shpallet e pafajshme mësuesja që më dhunoi djalin. Nga Shkurti deri në këtë moment që flasim kam dhjetëra herë që kam shkuar dhe gjyqtari nuk zbardh vendimin”, tha denoncuesja.

Prej asaj kohe, kanë kaluar më shumë se dy muaj dhe ende nuk është zbardhur vendimi, duke e penguar, që ta apelojë. Sekretarja e gjyqtarit shpjegon, se ky i fundit ka qenë me raport mjekësor nga 21 Marsi e deri në 9 Maj.

Sekretarja: Nuk është zbardh Fjoralba akoma, sepse nuk është Gjyqtari, ka javë që nuk vjen, është me raport.

Është marrë me 28 Shkurt 2023, ne jemi me 2 Maj. Ka dy muaj.

Sekretarja: Po ça të them unë, o Fjoralba, nuk është, nuk ka ardhur dhe ka ngel dosja aty. Kaq, kaq mund të them!

Gazetarja: Ka pyetur për një vendim gjykate.

Punonjësi: Nuk është zbardhur akoma.

Gazetarja: Pse?

Punonjësi: Duhet të pyesni Gjyqtarin!

Gazetarja: Gjyqtari, ku është?

Punonjësi: Gjyqtari nuk është sot, është me leje. Bëni një kërkesë me shkrim, t’ia çojmë Gjyqtarit dhe të kthejë përgjigje!

Sekretarja e Gjyqtarit, Petraq Çuri: Gjyqtari Petraq Çuri, që nga data 21 Mars nuk është paraqitur në punë, sepse është me raport mjekësor, nuk ka ardhur dhe dosja e zonjës, ka ngelur pa arsyetuar, është shpallur vendimi, por nuk është arsyetuar akoma. Gjyqtari më komunikoi t’ju them, që në momentin, që do vijë në punë, deri me datë 9, është me raport mjekësor, do arsyetohet dosja dhe do bëhet komunikimi i vendimeve. Me porosi të Gjyqtarit, ju komunikova atë, që më tha.

Por pas interesimit të “Stop”, gjyqtari nuk priti datën 9 Maj, por zbardhi vendimin.

Denoncuesja: 24 orë pasi emisioni “Stop” u interesua në Gjykatën e Durrësit, vendimin e kam në duar. Falenderoj emisionin “Stop”.