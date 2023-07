Mësohet se në parkingun e një qendre tregtare, në rrugën dytësore autostradën Tiranë-Durrës, dy shtetasit me iniciale A. A., 39 vjeç dhe F. P., 34 vjeç, në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta, shtetasin F. H., 35 vjeç.