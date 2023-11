Do të mjaftonte të radhiteshin të gjithë emrat e atyre zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të qeverisë socialiste të vënë nën hetim. Një listë të cilës sot i shtohet edhe emri i Ilir Beqajt, i renditur nga vendimi i GJKKO-s ndërsa mbante ende një detyrë zyrtare. Prova që jo vetëm Rama nuk ka asnjë pushtet vendimmarrës, por që, as nuk lajmërohet më parë për vendimet që do të merren, të paktën t’i lejojë njerëzve të tij të japin më parë dorëheqjen./C.Bollino