“Të gjithë ata që kane qenë shefa kanë përfunduar me një rrëzim të dhunshëm”. Kështu tha kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi i ftuar në emisionin “5Pyetjet nga Babaramo” në Report Tv ndërsa foli për fatin e ish-kryeministrit Sali Berisha për të cilin nesër GJKKO merr vendimin nëse do të vazhdojë të jetë me të njëjtën masë sigurie për aferën Partizani apo do të caktojë ndaj tij arrest në shtëpi.

“Është po i njëjti person me 30 vjet për zig-zaget e veta. Ne po themi të ndryshojmë për të rrit shanset e opozitës për të ardhur në pushtet. Unë them që opozitës shqiptare i duhet njëlloj përqasje, një aproach i ri.

Uroj që Berishës si person t’i ruhet dinjiteti i vet dhe të mos përfundojë në këto historitë e arrestimeve. Të gjithë ata që kane qenë shefa kanë përfunduar me një rrëzim të dhunshëm. Por gjeneratën e re nuk e shoh me Berishën”./m.j