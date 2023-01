Deputeti Dashamir Shehi nuk ka kursyer kritikat drejt qeverisë për kontratat koncesionare duke thënë se ka urgjencë për koncesionet ndërsa jemi vend i varfër.

“Po ju them disa komisione, Rapiskani, që s’kishte as Rapi as Skani. U shit për 500 mijë lekë. Është turp i madh për qeverinë. Ato kamionët që kalojnë me drogë, nga Rapiskani kalojnë. Kjo se zhvesh nga përgjegjësia këtë qeveri dhe atë qeveri që ka qenë 1 vit më parë në 2013. Nëse kishte vagabondë në atë qeveri më parë, që besoj se ka pasur, ju duhet ta kishit rregulluar këtë gjë. Kjo linjë është koncensionarëve ka qenë dhe më parë, por është amplifikuar.

Çdo kontratë koncensionare, megjithëse kemi bërë një ligj, mund të bëjmë dhe propozimet e zonjës Tabaku, duhet të jetë përgjegjësi kolektive. Edhe me dash të hetojmë ne nesër, s’ka ça bëjmë më. Duhet të të futemi në burg, se ne e kemi bërë ligj.

Kontratat janë politike. Ata që ndajnë paret vjedhin me ligj. Për hir të Europës pas nja 1 viti mund të bëhet diçka. Kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi, s’mban përgjegjësi parlamenti për këtë punë. Jam për ligjin e zonjës Tabaku që ta shohim me kujdes. Nuk kemi ndonjë urgjencë ne. Duhet të ndryshojë pak raporti se nuk kemi mundësinë e Danimarkës e Suedisë. Jemi vend fukarenjsh. Ne japim shërbimet me koncesion. Shërbimet që na bënin 10 lekë, për efekt të koncesionit. Ça është kjo urgjencë që kemi për koncesionet. Rrugët, sikur mermer të kishim shtruar s’do bënin kaq. Kur është diskutuar Rruga e Arbrit me kompaninë kineze, thamë; sa shtrenjtë. Iu turrëm dhe Koços. Rruga është atje, koncensionare dhe s’ka mbaruar akoma. Shifrat e koncesioneve, të shpërndara ndër vite, të ripara projektet, i kanë prurë këtu. Ka një tufë që kërkojnë koncesione të tjera dhe ne do jemi këtu vitin tjetër që të numërojmë paret.

Koncesionet do vazhdojnë të jepen se ka një tufë që kërkojnë dhe ne do jemi këtu vitin tjetër, do numërojmë paret”, tha Shehi.