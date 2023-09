Shefi qarkullimit në Bashkinë Tiranë, Gentian Vocaj tha në një intervistë për Euronews Albania, se cilat mjete mund të qarkullojnë të hënën nga ora 07:00-09:00 , duke qenë se nesër fillon dhe sezoni i ri shkollor.

Vocaj bëri me dije se janë rreth 300 efektivë të policisë bashkiake në terren të vendosur kryesisht në 70 shkolla dhe në 30 kryqëzime kryesore bashkiake me 200 efektivë të policisë rrugore.

Ai nënvizoi se këta të fundit, do të jenë për trafikun dhe sigurinë rrugore por dhe për të kryer kontrolle për zbatimin e urdhrit të bashkisë që në orarin 07:00 me 09:00, në Unazë të Mesme dhe të Vogël të kryeqytetit nuk do hyjë asnjë mjet i transportit të mallrave.

“U bëjmë thirrje edhe firmave që bëjnë furnizime apo drejtuesve të mjeteve që vijnë nga qytete të tjera që në këtë fashë orari nuk mund të hyjnë. Mjetet nën 3.5 ton mund të hyjnë mbas orës 9 ndërsa ato mbi 3.5 ton duhet të presin orën 20:00 të mbrëmjes që të hynë. Në të kundërt merren masa ndëshkimi me gjobë deri në 10 mijë lëkë të reja”, tha Gentian Vocaj.

Si problematikë kryesore ai e cilëson parkimin e automjeteve të prindërve para shkollave./f.s