Është një nga pyetjet më të mëdha për të cilën shkenca, për momentin, nuk ka përgjigje. Një nga misteret e mëdha të njerëzimit. A ka jetë përtej Tokës? A ekzistojnë alienët? Dhe nëse përgjigjja është po, si do të dukeshin? Shërbimet e inteligjencës në mbarë botën, përveç misioneve hapësinore të agjencive të ndryshme si NASA, përpiqen t’u përgjigjen këtyre të panjohurave. Sepse të shumtë janë ata që pretendojnë se kanë përjetuar një fenomen paranormal me objekte fluturuese.

Për këtë arsye, tërheq vëmendjen dëshmia e fundit e David Grusch, një ish-oficer i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, i cili siguron se autoritetet e vendit kanë pjesë “të paprekura dhe pjesërisht të paprekura” të anijeve kozmike, origjina e të cilave nuk është njerëzore. Siç publikon “The Debrief”, ai i dha Kongresit dhe inspektorit të përgjithshëm të Komunitetit të Inteligjencës këtë informacion të klasifikuar.

Sipas Grusch, ky informacion po mbahet në mënyrë të paligjshme në Kongres. Të dhënat, siguron ai, “tregojnë se nuk jemi vetëm”. Gjatë këtyre viteve, shpjegon ai, janë gjetur fragmente mjetesh “me origjinë jonjerëzore, jashtëtokësore apo me origjinë tjetër”.

Rrëfimi i Grusch rikonfirmohet nga disa nga kolegët e tij të inteligjencës, si Jonathan Grey, i cili konfirmon ekzistencën e “materialeve jonjerëzore”. Sipas të dyjave, ka programe “të fshehta” që kërkojnë zbulimin dhe rikuperimin e mjeteve të transportit me origjinë jonjerëzore.

“The Debrief” kontaktoi me ekspertë të tjerë të inteligjencës dhe kolegë të Grusch gjatë viteve të fundit. Ky është rasti i Christopher Mellon, i cili për gati 20 vjet ishte pjesë e Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ishte Zëvendësndihmës Sekretari i Mbrojtjes për Inteligjencën. “Disa zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë kanë ndarë me mua informacion të detajuar në lidhje me këtë program të supozuar, duke përfshirë informacione rreth historisë, dokumenteve qeveritare dhe vendndodhjes ku supozohet se u braktis dhe u gjet një anije”, thotë ai.

Gati dy vjet më parë, Pentagoni publikoi një raport që listonte deri në 144 shikime të objekteve fluturuese që nuk mund të identifikoheshin. Jonathan Grey, një oficer i Komunitetit të Inteligjencës Amerikane që punon për Qendrën Kombëtare të Inteligjencës Ajrore dhe Hapësinore (NASIC), shpjegon punën e tij në lidhje me këto fenomene të paidentifikuara: “Fenomeni i inteligjencës jonjerëzore është real. Ne nuk jemi vetëm. Rikuperimet e këtij lloji nuk kufizohen vetëm në Shtetet e Bashkuara. Ky është një fenomen global dhe megjithatë një zgjidhje globale vazhdon të mos gjendet”.

Nga ana e tij, Nick Pope, i cili në vitet ’90 po hetonte UFO-t për Ministrinë Britanike të Mbrojtjes, pohon se rrëfimi i dy ish-zyrtarëve është “i rëndësishëm”: “Është një gjë të kesh histori në blogjet konspirative, por kjo e çon atë në një nivel tjetër, me informacion të vërtetë të brendshëm”.

