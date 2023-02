Me debate të shumta është shoqëruar kjo javë mes Valbonës dhe banorëve, më në veçanti me Tean. Teksa po bënin gatuanin petullat, Tea pa dashur dogji Valbonën me vaj. Kjo e fundit, mendoi se e bëri me qëllim. Kjo situatë krijoi debat mes të dyjave.

Valbona: Ça u bënka këtu, seriozisht e ke përmendur moshën?

Nita: Po.

Tea: Jo, nuk të kemi gjykaur.

Valbona: Nuk po flas me ty.

Nita: Unë kam respekt për të, për shkak të moshës që ka. Nuk ka ndonjë gjë të keqe këtu që e përmenda.

Valbona: Unë kjo jam, ju betohem. Edhe nëse e lënë aty, unë gjithmonë e marr e heq. Këtu mund të hyjnë lloj lloj moshash.

Diola: I gjithë problemi këtu qëndron tek organizimi. I gjithë problemi me Valbonën ka qenë, që unë i kam kërkuar të fusë elementë të tjetë, duke qenë se ka qenë lidere.

Valbona: Të lutem unë nuk futem në debate me banorët. Përse zgjodhe të shkoje te Amos?

Diola: Kam qenë unë ajo që jam cuar në mëngjes dhe kam gatuar, e kam prerë edhe gishtin. Të gjithën këtë, e kam bërë pasi kam dashur një riorganizim. Unë gjellën do e bëj, pasi dua që të gjithë të ushqehen shëndetshëm.

Valbona: Armaldo më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Diola qëndron jashtë, më thotë dua të marr vitaminën D. Unë e kam bërë më së miri punën.

Armaldo: Në këtë situtatë ku ndodhemi nuk kemi qenë në kushtet të barabarta. Nuk jemi më 16 veta. Kjo situatë e ka vënë në vështirësi Diolën. Duke qenë se ne i lajmë pjatat kur mbarojmë dhe ndonjë herë lihen aty, kjo situatë ka mërzitur Diolën.

Valbona: Unë jam një grua shumë e zgjuar. Mua mu duk një strategji e Diolës, për të më futur në debat me banorët. I thash pse u ngrite nga vendi, sapo u ula unë. Pse duhet të futesha unë në debat me Amosin dhe Tean? Unë jam kënaqur me punët e shtëpisë.

Diola: Edhe unë jam kënaqur shumë.

Arbër: Është çështje shumë serioze. Për shkak se ka të bëjë me pastërtinë. E vlersoj Valbonën. Kam parë shpesh herë që shumë banorë penalizohen kur ata i përkushtohen plotëisht gatimit apo pastrimit. Nuk janë pjesë e asnjë diskutimi, qoftë edhe për të dëgjuar.

Valbona: Unë e paskam bërë edhe detyrën e të qenurit në debate edhe pse kam qenë duke pastruar në kuzhinë.

Arbër: E kuptoj. Nuk mendoj se duhet bërë kaq shqetësim. Mjafton të bashkëpunoni të gjithë së bashku.

Diola: Më duket e turpshme të diskutojmë për higjienën.

Luizi: Këtë punë nuk e ka bërë askush me mirë sa Armaldo dhe Valbona. Unë nuk mund ta bëj liderin, as Olta. Kristi e ka mbyll këtë sezon.

Kristi: Kishe shumë të drejtë. Do kaos ti? Do bësh këtë, këtë, këtë…Po të ishe ti lider, do e bëjë të gjithën rrëmujë.

Luizi: Unë do hiqja dorë. Këta duan të marrin edhe liderin, le ta marrin. Vota u bë e fshehtë. Një fletë votimi kishte shenjë. Ajo është e pavlefshme.

Dea: Po pse, për presidentin po votojmë ne? Doja të bëja lule, e bëra.

Tea: Po ja fut kot o Luiz. Olta nuk kishte gisht fare në zgjedhjen e Kristit.

Luiz: A ishte e pavlefshme? Një letër me tre luledielli, a është e pavlefshme?

Amos: Po, bravo i qoftë më. Pjesë e lojës është edhe kjo.

