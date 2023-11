Në fushatën elektorale, Serbia duket se po synon të ‘godasë’ Kosovën me qëndrimin e tyre se Kosova është Serbi.

Një ndër to ka qenë dhe kryetarja e Partisë Zavetnica, Milica Djurdeviç e cila është shfaqur në Budenstagun gjerman, duke i dhuruar një deputeti të AFD-së një bluzë me hartën e Kosovës të mbuluar me flamurin e Serbisë.

Politikania serbe ka publikuar foton në rrjetin e saj social X me mbishkrimin: “Në Gjermani dhe kudo: Kosova është Serbi! Sot në Berlin në Bundestag pata një takim me presidenten e Alternativës për Gjermaninë. AFD është opsioni kryesor sovranist dhe shtet-ndërtues në Gjermani”.

