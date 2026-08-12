Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave të ardhura nga Kosova pas deklaratave të tij në debatin me Serbinë për lumin Ibër. Rama thotë se reagimet e ashpra në rrjetet sociale ndaj tij janë nxitur nga ajo që ai e cilëson si “ushtria e trollëve nacionalistë turbo-folk nga Prishtina”.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rama shprehet se kritikat ndaj tij janë një tregues se qëndrimi i Shqipërisë në debatin për Ibrin ka qenë i drejtë.
Kryeministri thotë se sa herë që kjo “ushtri” shfaqet në rrjetet sociale për të kritikuar qëndrimet e tij, ai e konsideron këtë si një tregues se ka përmbushur detyrën e tij në raport me Shqipërinë, Kosovën dhe bashkëpunimin rajonal.
Rama ndalet veçanërisht te deklarata e tij se “Serbia humbi Kosovën”, duke thënë se pikërisht kjo fjali ka nxitur reagimet e fundit.
“Kam një laborator të shkëlqyer për të matur saktësinë e qëndrimeve të mia kur flas ose postoj për Serbinë: Ushtria e trollëve nacionalistë turbo-folk nga Prishtina. Sa herë që ajo ushtri lëshohet nëpër kanalet sociale për të shfryrë urrejtjen e tyre të verbër ndaj meje, e konsideroj detyrën time si kryeministër i këtij vendi të përmbushur me sukses, qoftë ndaj Shqipërisë, ndaj Kosovës, apo ndaj paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Edhe dje laboratori funksionoi në mënyrë të përsosur, me trollët e lëshuar për të më rikonfirmuar si tradhtar për shkak se thashë se Serbia humbi Kosovën, gjatë ndërhyrjes sime në debatin dinjitoz të ditëve të fundit midis autoriteteve tona dhe atyre të Serbisë, mbi paprekshmërinë e lumit Ibër”, shkruan Rama.
Kryeministri thekson se qëndrimi i tij ndaj çështjes së Ibrit është mbështetur edhe nga deputetja britanike Alicia Kearns, të cilën e cilëson si një mbështetëse të fortë të Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar.
Rama argumenton se kundërshtarët e tij në Prishtinë janë fokusuar te një fjali e vetme, duke lënë mënjanë, sipas tij, qëndrimin që ai e cilëson si “të qartë kundër provokimit të Serbisë”.
“Pra, qëndrimi im ishte i saktë, pasi në të gjithë atë ndërhyrje të shterueshme – e cila u mirëprit edhe nga vetë deputetja britanike Alicia Kearns, një flamurtare e zjarrtë për Kosovën në Mbretërinë e Bashkuar – baza nacionaliste e turbo-folkut në Prishtinë e gjeti veten të kapur pas një fjalie të vetme për të parandaluar që ai qëndrim i qartë kundër provokimit të Serbisë të “ngatërronte” fansat e turbo-folkut”, thekson kryeministri.
Në përfundim, kryeministri e cilëson reagimin ndaj tij si një “kompliment për diplomacinë e Shqipërisë” dhe për vizionin e një Evrope të Ballkanit.
“Se Serbia humbi Kosovën është thjesht një fakt, aq përvëlues për turbo-folkun nacionalist në Beograd sa është i dhimbshëm për turbo-folkun nacionalist në Prishtinë, dhe të tyret. Riorganizimi i djeshëm në kundërshtimin e tyre patetik ndaj meje është thjesht një tjetër kompliment për diplomacinë e Shqipërisë, për Evropën e Ballkanit”, përfundon Rama.
Kryeministri Edi Rama reagoi një ditë më parë (11 gusht) pas deklaratave nga pala serbe mbi pretendimet për devijimin e lumit Ibër që përshkon dhe Kosovën.
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