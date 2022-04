Mbledhja e grupit parlamentar në Partinë Demokratike zgjati disa orë dhe u shoqërua me debate të forta. Megjithatë, palët edhe këtë herë nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët që do t’i çojë drejt bashkimit, sikurse pretendojnë.

Në shkallët e selisë, për mediat ata përforcuan qëndrimet e tyre. Gazment Bardhi, pas mbledhjes në një deklaratë përsëriti edhe njëherë se grupimi i Sali Berishës po hesht për vendimet e fundit të SHBA-së, ku në listën e zezë është futur ish-deputeti i PS, Aqif Rakipi.

“E kam bërë të qartë qëndrimin tim, sigurisht që mund të jem pakicë, kjo nuk është vërtetuar. Kam shtruar një pyetje që për shkak të saj situate, të shpalljes non grata, sot PD ka një kompleks të madh me veten. Në dy godina ka rënë heshtja pas vendimit SHBA për Aqif Rakipin, në godinë e PS dhe selinë qëndrore të PD.

Nuk arrij dot të kuptoj heshtjen e selisë qendrore të PD, se Edi Rama në dy qarqe ka bashkëpunuar me krimin për të blera vota dhe shantazhuar votues. A mund t’ja drejtoni pyetjen zotit Berisha pse hesht. Ka drejtuar gishtin ndaj Edi Ramës, ka pranuar atë që demokratët kanë konstatuar në 25 prill”, tha ai.

Po ashtu ai theksoi se procesi i zgjedhjes në degë nisur nga “Rithemelimi” po lë jashtë demokratët me sakrifica.

“Ka lënë jashtë demokratë që kanë sakrifikuar. Ky ka qenë shqetësoi i sotëm i grupit parlamentar. Për fat të keq ashtu siç doli këtu poshtë, s’ka rëndësi për demokratë nëse Berisha e njeh apo jo Alibeajn si kretar grupi”, tha ai.

Bardhi tha më tej se nuk e kanë dorëzuar selinë dhe se beteja e tij nuk është për zyrat.

“S’ka asnjë dorëzim të PD-së. E drejta e ankimit është kushtetuese. I kujtova zotit Berisha se në 25 mars kur ka ardhur në zyrën time më ka thënë që vendimet e gjykatave duhen të respektohen. Përgjigja ime ka qenë po. Por sot na doli që po të ankimosh vendimin do të thotë se ke animuar te Edi Rama dhe is ollo në vëmendje se ky është dopio standard”, tha ai.

Kuvendin e 30 prillit, Bardhi e cilëson si të paligjshën. Të njëjtën gjë thotë edhe për Komisionin e Rithemelimit, pasi sipas tij nga dje këtij organi i ka mbaruar afati.

“Nuk ka një Kuvend të ligjshëm në 30 prill. Ai kuvend ishte caktuar në 22 mars dhe nuk ka një mbledhje tjetër që të caktohet në 30 prill. Afati i Rithemelimt ka qenë 4 muaj. Që do të thotë se nga dje Komisioni i Rithemelimit është i paligjshëm. Përfshirja e PD në këto procese të njëanshme nuk është zgjidhje. Bashkimi nuk ndodh me fjalë”, u shpreh ai.

Gazment Bardhi është shprehur se nëse gjykata e Apelit do të lërë në fuqi vendimin e gjyqtarit të Tiranës, Agron Zhukti që Komisioni i Rithemelimit do drejtojë PD-së, atëherë do e zbatojnë.

Pyetjes se gazetareve, nëse lihet në fuqi vendimin i Agron Zhukrit, çfarë do bëni, Bardhi tha: Do zbatojmë vendimin e gjykatave./m.j