Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka hedhur akuza ndaj kryedemokratit Luzlim Basha, duke thënë se tradhtoi koalicionin e 25 prillit me partinë që ajo drejton. Në emisionin “Opinion”, ish-aleatja e Bashës tha se kryetari i PD i ka përkthyer votat e demokratëve në përfitime financiare, ndaj dhe hodhi propozimin se rasti i tij duhet të bëhet film në Netflix.

“Përsa i përketë qylaxhiut, që ka marr qyl mandat në 2005, në 209, ka marr qyl ministër dhe kryetar bashkia. Ai tregoi që pangopësia financiare e klanit të tij që ta përkthej votën e partisë së tij në para në xhepin e tij dhe Netflix do e bëj film. Nuk do jetë “I am Georgina”, ky do e bëjë “I am Luli”. Ju e dini që ka një çështje në SHBA që Bilal Shehu është dënuar me 4 vite për shkak që ka bërë Rama më Obamën që bëhej fjalë 80 mijë dollarë. Përsëri ka një çështje në SHBA, Trump i bënte më pak, sot e kësaj dite kemi një çështje të mbyllur për procedurë dhe në Prokurorinë e Tiranës për 675 mijë dollarë të një fotografie me Trump që ne e dimë që nuk janë aq. Prokuria nuk e ka mbyllur, çështja është mbyllur për shkak se prokurori dhe dorëheqje një ditë para se të mbaronin afatet e dorëzimit. Çështja nuk është mbyllur dhe këtu fillon shtrëngimi i litarit në fyt për Bashën,” -tha Kryemadhi.

g.kosovari