Tani objekti 2,450 kg është vendosur të rrëzohet përsëri në Tokë. Shumica e satelitit do të digjet pas rihyrjes, sipas NASA-s, por disa pjesë pritet të mbijetojnë. NASA tha se mundësia që rrënojat të bien mbi këdo është “shumë e ulët” – duke i vendosur shanset e lëndimit nga rënia e mbeturinave tek këdo në Tokë në rreth një në 9,400.

Sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, sateliti pritet të zbresë të dielën mbrëma, të japë ose të marrë 17 orë. Sateliti pritet të kalojë mbi Afrikë, Azi, Lindjen e Mesme dhe zonat më perëndimore të Amerikës Veriore dhe Jugore./m.j

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.

The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4

— NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023