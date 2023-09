Marine Le Pen pritet të vizitojë Italinë ditën e nesërme. Ajo do të pritet në takim nga kreu i Lega Nord, Matteo Salvini. Në prag të takimit Salvini tha se: ‘Marine Le Pen përfaqëson Evropën që duam’.

“Evropa e popujve dhe kombeve ishte një intuitë e shkëlqyer e atij njeriu të madh të quajtur Umberto Bossi, falë të cilit jemi këtu”, shtoi ai.

Salvini foli gjithashtu për PPE, e cila do të mbyllë çdo marrëdhënie me Marine Le Pen dhe partinë e saj në Francë me pretendimin se i përket ekstremit të djathtë.

“Kush përjashton dikë, ia jep Evropën në duart e socialistëve”, tha Salvini. “Kushdo që u thotë jo qëndrës së djathtë në Evropë, do t’i hapë rrugën fitores së socialistëve. Prandaj, vetë populli do të duhet të vendosë nëse do të qeverisë përsëri me socialistët apo nëse dëshiron të ndërtojë një qëndër të djathtë.”

Partia që kryeson Marine Le Pen ka vendosur të bëjë një aleancë me qëndrën e djathtë në Itali, me Matteo Salvinin dhe Giorgia Meloni.

Le Pen do të paraqesë propozimet e saj për Evropën jo vetëm brenda unionit por me çdo komb në botë. Ajo synon që çdo kombi t’i respektohet identiteti i tij dhe mbrojtja historike./m.j