Pensionistët që aktualisht janë aktivë në tregun e punës si të punësuar në kompani të ndryshme, do të vijojnë të paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore, pavarësisht nëse gëzojnë përfitimet nga pensioni. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hedhur për konsultim projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, i cili i ndan individët e moshës së tretë në dy kategori.

Konkretisht, projektligji në fjalë u jep mundësinë vetëm pensionistëve të vetëpunësuar, që të mos paguajnë më kontributet shoqërore, të cilat nuk kanë asnjë efekt në pensionin e tyre. Ndërkohë ky përjashtim nuk do të bëhet për pensionistët e punësuar tek biznese te tjera me argumentin se “Duke qenë se i punësuari kontribuon në të gjitha degët e sigurimeve shoqërore dhe kontributet paguhen midis tij dhe punëdhënësit, përjashtimi nga pagimi i kontributeve pensionistëve të punësuar në sektorin privat do të deformonte tregu e punës, dëmtonte skemën e sigurimeve shoqërore dhe do të sillte problematika lidhur me administrimin fiskal”.

Sipas draftit, nëse do të kishte përjashtim për kategorinë e të punësuarve, punëdhënësit do të ishin të prirur të punësonin pensionistë. Ndërkohë që përjashtimi i pensionistëve të vetëpunësuar me statusin e personit fizik në sektorin privat, sipas dokumentit, nuk do të përbënte një problem, përveç pakësimit të të ardhurave në degën e sigurimeve shoqërore të barrëlindjes dhe të pensioneve, për të cilat kjo kategori paguan kontribute dhe pagesa në këto dy degë të sigurimit nuk u garanton një mbrojtje të shtuar.

Kjo iniciativë prek në total 1484 përfitues të pensionit të pleqërisë të vetëpunësuar në sektorin privat, të cilët deri më tani kanë derdhur çdo muaj rreth 9500 lekë për efekt të sigurimeve shoqërore. Në total kjo kategori paguan 14,1 milionë lekë çdo muaj apo 169 milionë lekë në vit./Elisabeta Dosku