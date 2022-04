“Rusia po luan keq”/ Zelensky paralajmëron Moskën: Nëse shtini mbi njerëzit tanë në Mariupol, s’ka proces negociatash!

Volodymyr Zelensky tha se nëse Rusia vret ndonjë mbrojtës të Mariupolit ose shkon përpara me referendumin e pavarësisë në rajonet pjesërisht të pushtuara jugore të Kherson dhe Zaporizhzhia , Ukraina do të pezullojë negociatat e paqes me Moskën.