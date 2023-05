Shtetet perëndimore do të përballen me rreziqe kolosale nëse furnizojnë Ukrainën me avionët e luftës F-16. Nuk ka vonuar paralajmërimi i Rusisë, pas njoftimit të shteteve të bashkuara se do të lejojnë aleatët të dërgojnë në Ukrainë avionët e avancuar, të prodhuara në Amerikë. Është zv. ministri i Jashtëm Aleksander Grushko, qecitohet të ketë bërë një deklaratë të tillë nga agjencia e lajmeve Tass.