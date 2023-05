Përgatitjet për stërvitjen “Defender 23” janë drejt fundit. Sot kanë mbërritur në Shqipëri ushtarët dhe pajisjet amerikane. Ambasada Amerikane në Tiranë ka publikuar disa foto nga këto momente.

“Stërvitja defender23 rikthehet në Shqipëri! Ushtarët dhe pajisjet amerikane janë tashmë në Shqipëri dhe ne presim me kënaqësi fillimin zyrtar të stërvitjeve këtu javën e ardhshme. Stërvitja e përbashkët shumëkombëshe e drejtuar nga Komanda Europiane e SHBA është projektuar për të ndërtuar gatishmërinë dhe ndërveprueshmërinë midis aleatëve dhe partnerëve të SHBA dhe NATO-s. Më shumë se 20 vende aleate dhe partnere do marrin pjesë në Defender23. Bashkohuni me ne të hënën, më 22 maj në orën 10:00 në sheshin Nënë Tereza në Tiranë”, njofton ambasada.

Stërvitja ‘Defender’ do të nisë më 22 maj dhe do të zhvillohet deri më 2 qershor. Stërvitja përfshin më shumë se 7,000 anëtarë të shërbimit të SHBA dhe 17,000 trupa shumëkombëshe nga më shumë se 20 vende aleate dhe partnere. Stërvitja do të ushtrojë aftësinë e Ushtrisë Amerikane në Evropë dhe Afrikë për të shërbyer si Komandë e Bashkuar e Komponentit të Forcës Tokësore, dhe si partner i sigurisë në rajonet me rëndësi strategjike të Ballkanit dhe të Detit të Zi, ndërsa mbështet aktivitetet në Evropën Veriore dhe Afrikë.

Për nisjen e kësaj stërvitjeje do të ketë edhe një aktivitet hapës, ku do të marrin pjesë kryeministri Edi Rama, presidenti Bajram Begaj, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi dhe ambasadorja amerikane Yuri Kim. Kujtojmë që të njëjtën stërvitje Shqipëria e priti edhe dy vite më parë.

