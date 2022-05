Rusia do të qëndrojë gjithmonë në rajonin e Khersonit. Ky pretendim vjen nga zyrtari lartë rus, Andrei Turchak.

Media shtetërore ruse RIA-Novosti tha se Turchak i bëri komentet gjatë një vizite në Kherson, një rajon i rëndësishëm ukrainas në veri të Krimesë që është pushtuar nga forcat ruse që nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës.

“Nuk do të ketë kthim në të kaluarën. Ne do të jetojmë së bashku, do të zhvillojmë këtë rajon të pasur, të pasur me trashëgimi historike, të pasur me njerëzit që jetojnë këtu”, tha Turchak , duke iu drejtuar banorëve të Khersonit.

Ai shtoi se statusi i rajonit Kherson do të përcaktohet nga banorët e tij.

“Të mos kalojmë përpara. Në çdo rast, statusin do ta përcaktojnë banorët,” tha Turçak.

Kishte raporte se Rusia do të organizonte një referendum në rajon, por nuk janë bërë të ditura plane.

Sipas mediave shtetërore ruse, Turchak dhe kreu i Republikës së vetëshpallur Popullore të Donetskut Denis Pushilin vizituan Kherson të premten dhe u takuan me kreun e administratës së re të emëruar nga Rusia të rajonit Kherson, Vladimir Saldo.