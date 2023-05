Rritja e pagave për institucionet do të jenë në fokus të diskutimeve në seancën plenare të ditës së nesërme. Deputeti i PS, Erion Braçe thotë se duhet lënë jashtë diskutimeve politika dhe të gjithë të fokusohen te llogaritë. I ftuar në Report Tv në emisionin ‘Kontrast’ me gazetarin Denis Minga, Braçe thotë se qëllimi në të vërtetë është te punonjësit ose thënë ndryshe shërbyesit e shtetit, për të cilit po bëhet revolucion.

Sipas Erion Braçes, qeveria është përqendruar te rritja e pagave për pozicionet ku ka probleme si mjekët që po largohen nga vendi pasi jashtë shtetit i ofrohet pagë më e lartë.

“Sa herë që vjen tema e parave në tryeza, publik e brenda familjeve ka një reagim edhe gjaknxehtë shpesh herë. E kam ndjerë dje por do të doja të theksoja se vendimi që është diskutuar të paktën 2 ditët e fundit s’ka të bëjë vetëm me rrogën e deputetit se po keqinterpretohet e gjitha. Më vjen keq, kam zëra pafund të njerëzve që përfitojnë nga arsimi, siguria e shëndetësia dhe nga ana tjetër ata që konsiderohen nëpunës, pra administrate që operon në zyrat e ministrive. Me thënë të drejtën për ta bëhet një revolucion. Që rroga e mësuesit në shkollën e mesme që në 2013 ishte 62 mijë në 110 mijë lekë. Në 9 vjeçare nga 59 mijë shkon 99 mijë e me radhë, bëhet revolucion i qartë në sistemin parauniversitar. Gjëja më e rëndësishme e këtij vendimi është ky, jo e deputetit apo ministrit se janë pjesa më e madhe e shërbyesve të shtetit. Po rrisim rrogat atje ku kemi problemet më të mëdha. Në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë ka burra e gra që i bëjnë nder dhe qëndrojnë me atë rrogë. Ka edhe të tjerë që nuk meritojnë asgjë”, tha Braçe.

Pas shpërndarjes së të ardhurave, Braçe thotë se fokusi duhet të jetë te produktiviteti i administratës.

“Ne kemi produktivitet të ulët të administratës. Ngelen para pa hesap se një pjesë e madhe e administratës nuk përfshihet dhe kur e bën është ose klienteliste, ose e korruptuar. Të rimodelohet administrata”, tha Braçe.

Analisti Lorenc Vangjeli shprehet se nesër do të jetë ditë e zjarrtë në parlament, ku do të shihet si do të valëvitet flamuri i populizmit për të gjithë ata që mendojnë se rroga e deputetit duhet të qëndrojë në vend.

“Ka 2 momente që duhet të dallohen nëse rriten pagat në të gjithë institucionet, do ishte karagjozllëk që paga e deputetit të mbetej në vend dhe ky është flamuri që tundin populistët dhe hipokritët. Nga ana tjetër ka 2 momente që kanë të bëjnë me faktin që deputetët janë në konflikt interesi, s’mund të votojnë për diçka që u shkon atyre por nuk kanë mjet tjetër. Nesër do jetë ditë e zjarrtë në parlament se do shohim si do të valëvitet flamuri i populizmit. Fjalë si të Braçes do jenë ishuj të vetmuar. Duhet pranuar që nesër kryefjalë do jetë kjo gjë, të gjithë do merren me ngjyrën por jo elefantin. Ky është revolucion i cili duhet të ishte paralajmëruar kohë më parë. Edhe populizmi, edhe hipokrizia duhet të mbulojnë fytyrën e re të politikës që doli nga radiografia e zgjedhjeve të fundit”, tha Vangjeli.

