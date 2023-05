Në Kuvendin e Shqipërisë po diskutohet projektligji “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve financiare dhe përfitimeve të punësuarve ne institucionet e administratës publike, si dhe të pagës baze minimale në shkallë vendi”.

Në lidhje me diskutimin për këtë projektligj, ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj. e ka mbajtur fjalën e para në foltoren e Kuvendit.

Gjatë fjalës së saj, Ibrahimaj ka thënë se nga rritja e pagës mesatare do të përfitojnë 130 mijë të punësuar në administratë të të gjithë niveleve dhe se efekti financiar i kësaj reforme pasi ajo të implementohet si e tërë, është 39 miliardë Lekë nominale

Delina Ibrahimaj: Sot ndihem e priviligjuar që vij duke sjellë finalizimin e një pune të gjatë, reformën e pagave që do të përfshijë të gjithë hiearkinë e administratës shtetërore dhe shpresojmë që do të ndiqet dhe nga sektori privat. Ne do të vazhdojmë me rritjen e pagës minimale deri në nivelin 45 mijë Lekë deri në fund të mandatit. Kjo është një arritje që tregon përkushtimin tonë. Ne besojmë tek vlera e punës dhe tek ata njerëz që i shërbejnë shtetit. Kapitali njerëzot është aseti më i rëndësishëm. Reforma mundëson jo vetëm rritje e pagave, por edhe shtrirjen në të gjithë administratën publike.

Paga bruto në administratën publike, paga mesatare të jetë 900 Euro. Kemi dëgjuar që kjo ishte një reformë elektorale dhe se e lançuam për hir të zgjedhjeve dhe pati dhe diskutim mbi pamundësinë e kësaj reforme. Ne kemi vite që punojmë për këtë reformë. Të tilla reforma duhet të përmbushin kushtet ekonomike që të implementohen dhe sot ekonomia na e jep këtë mundësi. Pjesë e paketës parashikohet dhe indeksimi i të gjitha pagave. Kjo është një reformë që ekonomia na e mundëson sot. Sot ekonomia ecën me hapoa të shëndoshë dhe ne kemi hapësirën buxhetore për të përballuar pagat.

Me përcaktimin e pagës së presidentit si më e lartë nga 257 mijë Lekë, do të shkojë në 425 mijë Lekë në muaj ose 65.3% më shumë. Paga e Presidentit nga viti 2013 nuk ka ndryshuar. Synojmë të përmirësojmë hiearkinë e pagave në administratë që të mbajmë personat e kualifikuar. Duhet që reforma të krijojë rritje të pagës për rritje të kompleksitetit të punës dhe përgjegjësitë. Pagë më e mirë dhe do të presim punë më të mirë.

Efekti financiar i kësaj reforme pasi ajo të implementohet si e tërë është 39 miliardë Lekë nominale. Janë mbi 130 mijë punonjës që do të përfitojnë nga kjo reformë në të gjitha qelizat e administratës shtetërore. Ky është ndryshimi më i madh që kemi bërë ndonjëherë i politikës buxhetore dhe fiskale, ndryshim historik që e sjell politikën buxhetore më shumë para qytetarëve. Ne sot për çdo 2 Lekë të ardhura që vijnë, 1 Lekë do të shkojë për pagat, për pensione, pra gjysma e parave të buxhetit të shtetit do të shkojë tek qytetarët, gjysma tjetër do të shkojë për të tjera aktivitete buxhetore. Reformë të plotë në administratën shtetërore duke e bërë atë më konkurruese.

/a.r