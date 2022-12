Një patrullë e policisë së Kosovës u sulmua të enjten në veriun me shumicë serbe, me pasojë plagosjen e një efektivi, vetëm dy orë pas shtimit të pranisë policore në zonë, në përgjigje të incidenteve gjatë ditëve të fundit. Në një njoftim, policia bëri të ditur se një grup i armatosur ka qëlluar me armë nga një automjet i tipit Audi me targat KM, ndaj një patrulle policore në fshatin Serbovc të komunës së Zveçanit, rreth orës 23:00 të mbrëmjes.