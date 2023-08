Kur mendoni për një vajzë që punon eskortë, mund të mendoni se është beqare. Në shumë raste, kjo është e vërtetë. Industria e punës së seksit është ende e rrethuar nga stigma dhe shumë njerëz nuk mund të përballojnë të jenë në një marrëdhënie me dikë, puna e të cilit është të argëtojë burrat. Megjithatë, si një grua që punon në shoqërim, pres me padurim që burri im të më zbrazë një gotë Sancerre pas punës, ndërsa unë numëroj faturat.

E takova burrin tim në internet. Ka të mirat dhe të këqijat e të pasurit një punonjëse seksi si partner, por unë do të thoja që tonat nuk janë ato që prisni.

Për të gjithë unë jam punëtore seksi. Burri im është një drejtues i teknologjisë financiare. Teknologjia është një industri shumë liberale, kështu që puna ime sinqerisht nuk është një problem. Në fakt, inxhinierët e rinj të softuerit mendojnë se është “cool” që ai është martuar me një eskortë. Por kjo nuk e fshin stigmën e përgjithshme shoqërore që rrethon punën time.

Në shumicën e mjediseve sociale, ne ose e minimizojmë ose e ridrejtojmë bisedën larg punës sime, pasi shpesh kjo i bën njohjet të pakëndshme.

Kisha 10 vjet që punoja në Ëall Street kur vendosa të përdorja aftësitë e mia për profesionin më të vjetër në botë, shkruan dritare.net. Rezulton se të kesh trurin dhe interesat e bankierit tënd stereotipik të investimeve (dhe trupin e një gruaje tërheqëse stereotipike) bën për një marketing të shkëlqyer të eskortës së nivelit të lartë.

Unë flas 4 gjuhë, kinezisht, anglisht, spanjisht dhe arabisht. Kam udhëtuar në mbi 60 vende, më pëlqejnë makinat sportive të garave.

Mund t’ju habisë kur dëgjoni se burri im nuk ka asnjë qëndrim për punën time. Kur i thashë se po planifikoja të largohesha nga firma ime e vjetër për t’u bërë shoqëruese, reagimi i tij i menjëhershëm ishte: “Oh, mendoj se do të jesh shumë i suksesshme në këtë. Keni nevojë për ndihmë me faqen tuaj të internetit?” Mendoj se na ndihmon që të dy jemi njerëz shumë racionalë që nuk përjetojmë shumë xhelozi seksuale.

Më parë, unë punoja 70 orë në javë në financë dhe zakonisht isha e stresuar. Tani punoj 20 orë në javë, për të njëjtën shumë parash dhe shumë më pak stres, dhe klientët e mi janë të mrekullueshëm. Burri im është i lumtur për mua sepse më do dhe dëshiron që unë të jem e kënaqur me çfarëdo pune që të zgjedh, shkruan dritare.net.

Unë kam kolegë që u është dashur të linin punën e seksit kur kanë nisur një marrëdhënie me partnerë që nuk mund ta përballonin atë. Burri im e shikon karrierën time ndryshe nga çdo tjetër. Ai është thjesht i lumtur që unë jam i lumtur.

Mendoj se një arsye tjetër pse martesa ime funksionon kaq mirë është sepse është jomonogame. Ne kemi pasur një marrëdhënie të hapur që nga dita kur filluam të takoheshim dhe në fakt, nuk na ka shkuar kurrë në mendje të jemi monogamë.

Ka shumë shoqërues që janë monogamë. Megjithatë, unë nuk jam një prej tyre. Kam mësuar shumë nga të qenit eskortë dhe një nga mësimet më të mëdha ka qenë se tradhtia është e zakonshme, por divorci nuk duhet të jetë.

Është jashtëzakonisht e vështirë, nëse jo e pamundur, të jesh gjithçka për një partner. Shpesh personi me të cilin zgjidhni të krijoni familje nuk është i njëjti person që ndan të gjitha dëshirat tuaja seksuale ose interesat shoqërore.

Klientët e mi vijnë tek unë sepse duan përvoja të cilat gratë e tyre nuk mund të marrin pjesë ose nuk janë të interesuara, jo sepse duan prishjen e martesës dhe familjes së tyre.

Në jetën time personale kam një të dashur të cilën e njoha disa vite më parë në një fotosesion. Ajo është gjithashtu një punëtore seksi. Ndërsa unë dhe bashkëshorti im i japim përparësi marrëdhënies sonë, por shohim njerëz të tjerë, e dashura ime është poliamoroze, që do të thotë se ka shumë partnerë me prioritet të barabartë.

Burri im ka një dëshirë të madhe për shumëllojshmëri, si shumë nga klientët e mi, ndërsa unë nuk kam bërë seks me askënd tjetër përveç tij, të dashurës dhe klientëve të mi prej vitesh. Ne gjithashtu kemi marrë disa herë punonjëse seksi së bashku, sepse nuk donim të ishim ai çifti problematik në Tinder.

“Rregulli” ynë i vetëm, nëse mund ta quash kështu, është që ne i japim përparësi punës së pari, pastaj njëri-tjetrit dhe më pas të gjithë të tjerëve. Unë them punë së pari sepse ne të dy e duam sinqerisht karrierën tonë më shumë se çdo gjë tjetër në botë, duke përfshirë njëri-tjetrin.

Thënë kjo, vetëm sepse nuk i vendos një kufi shfrytëzimeve seksuale të burrit tim, nuk do të thotë se nuk kam pritshmëri të caktuara për kohën dhe vëmendjen e tij. Xhelozia nuk është aq bardh e zi sa mendojnë njerëzit. Burri im dhe unë bëhemi më shumë ziliqarë për karrierën e njëri-tjetrit sesa për njerëzit me të cilët po bëjmë seks.

Ai ndoshta do të thoshte se ishte ëndrra e tij të paguhej për të bërë seks si unë, por për fat të keq për të, shkruan dritare.net ai kurrë nuk do ta bënte atë që bën si drejtues teknologjie duke qenë një shoqërues mashkull. Ndërkohë, unë bëhem xheloze për aftësitë e tij teknologjike.

Njerëzit monogamë gjithashtu supozojnë shpesh se çiftet jomonogamë janë më pak të përkushtuar. Nuk mund të flas në emër të të gjithëve, por mund të them me siguri se unë dhe bashkëshorti im ndihemi po aq të përkushtuar dhe të dashuruar si çdo çift tjetër i lumtur. Për shkak se shohim njerëz të tjerë, na duket sikur zgjedhim njëri-tjetrin çdo ditë dhe ndonjëherë çdo orë zgjimi. Për ne, ajo që e mban martesën tonë të përkushtuar nuk është përjashtimi i partnerëve të tjerë seksualë, por aftësia për t’u rritur së bashku. Të jesh shoqërues në një martesë të hapur do të thotë që takoj shumë lloje të ndryshme njerëzish rregullisht dhe ende zgjedh të qëndroj me burrin tim. Ne po marrim vendimin e qëllimshëm për të kaluar kohën tonë së bashku, pavarësisht se e dimë se çfarë tjetër ka.

Martesa ime mund të duket e çuditshme për disa, dhe është padyshim jotradicionale./K.C/dritare.net

*Mia Lee është një punonjëse seksi, kontabiliste e certifikuar dhe ish-bankiere, si dhe shefe financiare në Revistën Petit Mort, një botim i printuar i fokusuar te punonjësi i seksit./m.j